Organon richt zich op productie medicijnen voor vrouwen

“Vandaag lanceren we niet alleen een nieuw bedrijf, vandaag doen we een belofte aan de gezondheid van vrouwen wereldwijd. We gaan luisteren naar vrouwen om hun gezondheidsbehoeften beter te begrijpen en oplossingen te identificeren die dringend nodig zijn,” zegt Petra Willems, managing director van Organon Benelux.

Willems: “Het is een unieke kans om een nieuw bedrijf te bouwen dat toonaangevend wil zijn op het gebied van de gezondheid van vrouwen. Er is een noodzaak om te kijken naar ziektebeelden en omstandigheden die alleen vrouwen raken – of vrouwen onevenredig vaker raken dan mannen. Het bieden van een gezondere toekomst voor vrouwen betekent ook een gezondere toekomst voor hun gezinnen en gemeenschappen over de hele wereld.”