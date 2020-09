Orthopeed in raad van bestuur St. Anna Zorggroep

Orthopedisch chirurg Thea Sijbesma treedt per 1 oktober toe tot de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep in Geldrop en Eindhoven. Daarmee breidt de rvb uit van twee naar drie personen.

Dat meldt de St. Anna Zorggroep op 10 september via haar website. Sijbesma zal als medicus onder andere de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid verder invulling geven. Zij zal binnen twee jaar een fulltime rol in de raad van bestuur gaan vervullen. De komende periode blijft zij ook actief als orthopedisch chirurg en medisch manager.

Thea Sijbesma is al meer dan twintig jaar werkzaam binnen de organisatie. In 1999 startte ze als chirurg binnen de vakgroep orthopedie. Sijbesma is een van de grondleggers van het regionale orthopedisch centrum van het St. Anna Ziekenhuis in samenwerking met TopSupport. Daarnaast was ze van 2000 tot 2006 bestuurslid van de medische staf van het ziekenhuis waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Van 2015 tot 2018 was ze bestuurslid van het MSB, van 2016 tot 2018 als voorzitter. Ook vervulde ze jaren de rol van medisch manager voor het cluster Heelkunde en sinds 2019 voor het cluster Sport en Bewegen van de zorggroep.

Topsport

Sijbesma was succesvol triatleet en heeft diverse Nederlandse, Europese en wereldtitels. Die topsportmentaliteit zet ze in om ook in haar werk steeds te ontwikkelen en te verbeteren. “Daar krijg ik binnen dit bestuurlijk team volop ruimte voor, bijvoorbeeld op het gebied van leefstijlbevordering. Op dat terrein heeft onze zorggroep de komende jaren grote ambities die ik graag samen met specialisten, medewerkers en netwerkpartners verder vorm wil geven”, zegt Sijbesma.