Oud-Alliade-bestuurder Juurlink maakt overstap naar Het Baken

Wilfred Juurlijk is per 1 april 2020 benoemd tot bestuurder van Zorgverlening Het Baken. Hij volgt hier Silvia Timmer op.

Juurlink (1961) was hiervoor acht jaar lid van de raad van bestuur van de Friese zorgorganisatie Alliade. Hij was daar onder andere verantwoordelijk voor de ouderenzorg (Meriant). In 2019 heeft hij bij Alliade gewerkt aan de nodige verbetering van de bestuurlijke structuur van de organisatie. Met ingang van 2020 verliet hij de organisatie.

Juurlink is opgeleid tot verpleegkundige en is in de eerste 15 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest in de verpleegkundige praktijk. Daarna heeft hij in meerdere organisaties leidinggevende en bestuurlijke functies vervuld.

Het Baken heeft zich gespecialiseerd in de zorgverlening aan kwetsbare ouderen en richt zich daarbij met name op de intensieve intramurale verpleeghuiszorg met vestigingen in Elburg, Nunspeet, Hulshorst, Oldebroek en Hattem.