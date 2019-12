Oud-burgemeester leidt raad van toezicht MST

Den Oudsten was van 2005 tot 2015 burgemeester van Enschede. Dezelfde functie vervulde hij aansluitend in Groningen. Eerder was hij onder meer voorzitter van Regio Twente, een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale organisaties.

Den Oudsten heeft naar eigen zeggen altijd interesse gehad te hebben voor de rol en de positie van ziekenhuizen. “Het is een complexe organisatie in een complex stelsel”, aldus Den Oudsten. “MST is een ziekenhuis met veel onderzoeksverbindingen waardoor MST meer is dan alleen een topklinisch ziekenhuis.”’

Ervaren bestuurder

Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij is blij met de benoeming van Den Oudsten: “’Hij kent Twente en voor ons als ziekenhuis in het hart van deze regio is dat heel belangrijk. Bovendien is hij net als de vertrekkende voorzitter Frans van Vught een zeer ervaren en gedreven bestuurder met een groot netwerk en in het huidige ziekenhuislandschap is dat onontbeerlijk.”’

De zevenhoofdige raad van toezicht bestaat is met de benoeming van Den Oudsten weer compleet.