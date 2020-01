Oud-directeur ZonMW houdt toezicht bij Koraal

Henk Smid is op 15 januari toegetreden tot de raad van toezicht van Koraal. Smid zal zich in zijn functie als toezichthouder vooral gaan toeleggen op de aandachtsgebieden kennis, kwaliteit en innovatie.

Gezondheidswetenschapper Smid is parttime adviseur bij ZonMW. Van 2001 tot eind 2019 was hij directeur bij het onderzoekfonds voor de zorg. Eerder was Smid onder meer directeur ZorgOnderzoek Nederland, kwartiermaker Zorgonderzoek Nederland bij het Preventiefonds en plaatsvervangend directeur Preventie, Algemene Gezondheidszorg en Opleidingen bij het ministerie van VWS.

Innovatie

“Vanuit mijn werk en vakgebied kende ik Koraal als een organisatie die de kwaliteit van leven van cliënten en leerlingen hoog in het vaandel heeft staan”, zegt Smid over zijn nieuwe rol. “Dat zijn geen loze woorden. Koraal doet veel aan innovatie en kennisontwikkeling, verbindt zich aan academische leerstoelen en heeft een eigen lectoraat. Dat alles met één belangrijk doel: blijven werken aan de kwaliteit van leven voor mensen die minder goed in staat zijn voor zichzelf op te komen. Dat spreekt mij persoonlijk erg aan en maakt dat ik mij graag als toezichthouder aan Koraal verbind.”

Met meer dan 3.500 medewerkers en dertig locaties biedt Koraal dagelijks zorg, onderwijs én arbeid voor mensen met een complexe problematiek aan meer dan 5.000 cliënten in Limburg en Noord-Brabant.