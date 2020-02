Oud-ING-topman houdt toezicht bij Alzheimer Nederland

Vincent van den Boogert treedt per 1 maart 2020 toe tot de raad van toezicht van Alzheimer Nederland. Hij volgt in deze rol Jurgen van Breukelen op, die is afgetreden vanwege het verstrijken van de wettelijke zittingstermijn.

Van den Boogert (1969) is in binnen- en buitenland een kwart eeuw actief geweest voor ING, waarvan de laatste jaren als CEO ING Nederland. Vanaf 1 maart ruilt hij zijn loopbaan bij ING in voor –in zijn eigen woorden- “nieuwe avonturen, deels in te vullen met meer maatschappelijk georiënteerde posities”.

Van den Boogert is persoonlijk zeer gemotiveerd om een functie bij Alzheimer Nederland te vervullen. “Ik heb binnen mijn familie, in kleine en grote kring, van zeer nabij de impact van dementie ervaren. De ontwrichtende gevolgen die de ziekte heeft voor diegene met dementie en voor de mensen eromheen is lastig uit te drukken en nog moeilijker om te ervaren. Daarom lever ik graag een bijdrage aan de missie van Alzheimer Nederland om dementie te voorkomen, te genezen en te behandelen.’’

De raad van toezicht van Alzheimer Nederland bestaat vanaf 1 maart naast Van den Boogert uit voorzitter Liesbeth Spies, Frans Spijkers, George Padberg, Jan de Keijzer en Marieke Bolle.