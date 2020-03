Oud-inspecteur Kingma: Nederland heeft een landsdokter nodig

De overheid communiceert gebrekkig over het coronavirus, zegt voormalig inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg Herre Kingma. Hij pleit in een vraaggesprek met NRC voor het instellen van een landsdokter.

Kingma (71) ziet “erg veel gezichten” namens de overheid het woord voeren over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Minister Bruno Bruins (Medische Zaken) doet “enorm z’n best” maar Kingma zag hem ook af en toe verkeerde informatie geven over preventiemaatregelen. “De communicatie kan professioneler, het overtuigt niet.”

Landsdokter

Hij pleit voor een landsdokter die in tijden van een crisis namens de overheid de bevolking informeert. En dat moet iemand zijn die lang in de praktijk heeft gewerkt en boven elke twijfel is verheven.

Chief medical officer

Die functie bestaat al in het Verenigd Koninkrijk en heet daar chief medical officer. Deze landsdokter zetelt op het ministerie van Volksgezondheid. Als een landsdokter goed kan uitleggen waarom het belangrijk is om in je elleboog te niezen komt dat veel beter binnen bij de burger, denkt Kingma. „Dat soort dingen moet je horen van een medische professional uit de top van de overheid”, zegt hij in NRC.

Kingma was tussen 2000 en 2006 inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. Ook was hij cardioloog en zorgbestuurder. (ANP)