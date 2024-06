Oud-medewerkers zorgboerderij Wedde: ‘sadistisch en psychopathisch regime’

Oud-personeelsleden van een zorgboerderij in Wedde noemen het “sadistisch” wat daar gebeurde. Ze zijn maandag op de eerste zittingsdag in de rechtbank van Groningen gehoord als getuigen in de rechtszaak rond mishandelingen die op de boerderij plaatsvonden.

De hoofdverdachten zijn Michel K. (37) en zijn schoonvader Paul W. (63) uit de gemeente Westerwolde. Zij gaven leiding op de zorgboerderij Aurora Borealis en worden beschuldigd van mishandeling van tien bewoners. Zij moeten zich maandag en woensdag in de rechtbank verantwoorden. De oud-werknemers noemen het bewind op de zorgboerderij behalve “sadistisch” ook “kwetsend, vernederend en psychopathisch”. Een medewerker die al snel ontslag nam, gaf als reden dat de omgeving “ziekmakend” was. “Er werd de hele dag getreiterd.”

Gebrek aan compassie en inzicht

Deskundigen, zoals een orthopeed en een arts gespecialiseerd in gehandicaptenzorg, stelden dat er binnen Aurora Borealis sprake was van een “groot gebrek aan compassie”. Ook zeiden ze dat er bij de verdachten een “gebrek aan inzicht” was over de doelgroep. “Er wordt hun een verantwoordelijkheid en doelbewustheid toegedicht die hen niet past.”

De verdachten houden vol dat hun handelen voortkwam uit een “pedagogisch perspectief”. K. stelde dat hij tot het inzicht was gekomen dat hij “niet geschikt” was voor de zorg. “Psychopathisch was het niet. Ik deed het absoluut met de beste bedoelingen.”

Undercover

Vorig jaar kwamen de misstanden op de zorgboerderij aan het licht via het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Zeer kwetsbare cliënten, soms ernstig gehandicapt, werden uitgescholden, vernederd en mishandeld. De zorgboerderij werd vrijwel direct na het blootleggen van deze misstanden gesloten. (ANP)