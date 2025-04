Cliënten Amarant reizen voortaan gratis met de bus

Amarant is de eerste zorgaanbieder in Nederland die op deze manier het vervoer voor een deel van de cliënten invult. Na een pilot met tien cliënten is besloten om de VEP-pas voor alle cliënten die hiervoor in aanmerking komen beschikbaar te stellen. De VEP is alleen geschikt voor cliënten van Amarant die zelfstandig kunnen reizen of dit kunnen leren.

Taxi

In de praktijk zal de pas vooral gebruikt worden om met de bus naar de dagbesteding te gaan. Nu worden cliënten meestal met de taxi gebracht. “Het is voor ons een heel nieuwe invulling van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor het vervoer van onze cliënten naar hun dagbesteding”, zegt directeur Sociaal Domein van Amarant Hanneke Henkens. “Het vrij kunnen reizen door heel het Arriva-gebied levert onze cliënten veel meer vrijheid en zelfstandigheid op.”

Minder administratieve lasten

De pas levert ook administratieve voordelen op voor de medewerkers van Amarant. Cliënten die nu met de bus reizen, kopen losse kaartjes of hebben een abonnement en de declaratie van deze kosten levert veel werk op. Als het nodig is kunnen begeleiders gratis mee, om de weg te wijzen en cliënten reisvaardig te maken.

Arriva is ook blij met de samenwerking. Regiodirecteur Pieter Been: “Voor ons betekent het extra mensen in onze bussen.”