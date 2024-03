Oud-minister Bruno Bruins vervolgt carrière in de afvalverwerking

Hij wordt daar verantwoordelijk voor de strategische koers van het bedrijf. Topman Otto de Bont ziet Bruins als iemand met “uitgebreide expertise en frisse perspectieven op het gebied van strategie, duurzaamheid en innovatie”.

Minister VWS

Bruins was minister voor Medische Zorg in kabinet-Rutte III. In maart 2020 nam hij ontslag om oververmoeidheid, nadat hij eerder onwel was geworden tijdens een debat in de Tweede Kamer. Na die tijd heeft Bruins gewerkt voor het Haagse vervoersbedrijf HTM en de Raad van State. Van 2012 tot 2017 was hij nog bestuursvoorzitter van uitkeringsinstantie UWV.