Oud-minister Van Ark voorzitter brancheclub zorgboerderijen

Tamara van Ark is per 1 december de nieuwe voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), de brancheclub voor zorgboerderijen. Ze was een jaar minister Medische Zorg en Sport in het kabinet Rutte III. Daarvoor was ze staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tweede Kamerlid en wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel en Zuidplas.