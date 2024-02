Oud-partner PwC Nederland in raad van commissarissen Amphia

Jolanda Lamse-Minderhoud volgt per 1 maart 2024 Rob van Breemen op in de raad van commissarissen van Stichting Amphia. Deze benoeming vindt plaats op basis van positief advies van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Regieraad, de Raad van Bestuur en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia (MSB-A).

Lamse heeft ruime bestuurlijke ervaring opgebouwd in diverse functies. Tot juni 2022 was zij negen jaar lid raad van bestuur van PwC Nederland. Lamse trad in 2013 als eerste vrouw toe tot dit bestuur. Ook vervulde ze diverse internationale functies binnen PwC. Daarnaast is zij sinds 2014 lid van de raad van toezicht van TNO. Eerder vervulde Jolanda nog de functie van voorzitter financiële commissie in de raad van toezicht van Wild Life Justice Commission.

Toekomstbestendige zorg

“De ambitie van Amphia als een van de topklinische ziekenhuizen in Nederland, spreekt me erg aan”, zegt Lamse. “Steeds kijken hoe je nog beter toekomstbestendige zorg kunt bieden. Een aantrekkelijk werkgever willen zijn voor je mensen en een belangrijke samenwerkingspartner in de regio. Onderzoek doen, steeds willen vernieuwen en mensen opleiden. Ik ken Amphia al lange tijd, onder andere als oud-inwoner van deze regio. Vanuit mijn kennis en ervaring lever ik als commissaris graag een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige ziekenhuis.”