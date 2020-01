Oud-politica Vos nieuwe voorzitter rvt ‘t Kabouterhuis

Marijke Vos is per 1 januari Michiel Geuzinge opgevolgd als voorzitter van de raad van toezicht van MOC ’t Kabouterhuis. Geuzinge treedt terug in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Vos is sinds september lid van de raad van toezicht van medisch orthopedagogisch centrum gespecialiseerd in ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen bij het jonge kind. Vos zat van 1994 tot en met 2006 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Ze verliet politiek Den Haag om wethouder te worden in haar woonplaats Amsterdam en had onder meer de portefeuilles Zorg en Milieu in beheer. Na het wethouderschap werd zij lid van de Eerste Kamer en in 2018 trad Vos toe tot de Raad van State, afdeling Advisering Wetgeving.

Waardevol

Vos bekleedde tevens diverse bestuursfuncties van maatschappelijke organisaties, onder meer als voorzitter van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties in sociaal werk en welzijn, als voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg en als lid van de raad van toezicht van Buurtzorg Nederland. Vos: “Het is waardevol het werk bij de Raad van State te combineren met de raad van toezicht van ’t Kabouterhuis. Zo ervaar ik wat wetgeving en beleid in de praktijk betekenen en waar mensen op de werkvloer tegenaan lopen.”