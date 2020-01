Oud-topman Erasmus MC aan de slag bij Tergooi

David Voetelink gaat per 20 januari in deeltijd aan de slag tijdelijk als derde lid van de raad van bestuur van Tergooi. Op diezelfde datum wordt huidig bestuurder Janneke Brink-Daamen ad-interim benoemd als voorzitter raad van bestuur. De benoemingen zijn een uitvloeisel van het vertrek van huidig bestuursvoorzitter Hans den Hollander in juli.

Voetelink was tot voor kort lid van de raad van bestuur van Erasmus MC. Eerder was hij onder meer actief als partner van KPMG Accountants en als voorzitter van KPMG Healthcare. De professionele belangstelling en vaardigheden van Voetelink liggen bij financiële besturing en veranderingsprocessen in het financiële domein. Op grond van deze expertise is hij ook lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Slagkracht

De benoemingen moeten de bestuurlijke slagkracht van Tergooi op peil houden. Op dit moment vragen verschillende belangrijke programma’s gelijktijdig aandacht. In het kader van het programma ‘Zorg moet dichterbij‘ is Tergooi bezig met nieuwbouw, het aanpassen van werkprocessen, het verplaatsen van 20 procent van de zorg én het structureel verhogen van het rendement.

“Voor de toekomst van Tergooi is bestuurlijke slagkracht en continuïteit van groot belang”, zegt scheidend bestuursvoorzitter Den Hollander. “Met mijn aanstaande vertrek is dit het juiste moment om het voorzitterschap over te dragen om daarmee de bestuurlijke continuïteit te waarborg