Oudere volwassenen ervaren betere gezondheid door vrijwilligerswerk

Nederland zou oudere volwassenen die meer willen bijdragen aan de samenleving door middel van werk of vrijwilligerswerk, beter kunnen benutten. Veel ouderen volwassenen in Nederland hebben een grote behoefte om (meer) deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of onderwijs hebben een positieve impact op de gezondheidsbeleving van deze groep. Daarnaast zouden er 267 miljoen extra vrijwilligersuren beschikbaar kunnen komen wanneer ouderen die meer willen doen, hier ook de kans voor krijgen.

Werken en vrijwilligerswerk

Wanneer volwassenen ouderen zich kunnen inzetten voor werk of vrijwilligers werk verbetert hun individuele en collectieve welzijn. Een groot deel van de oudere volwassenen in Nederland staat hier voor open.

Zo geeft 8 procent van de oudere volwassenen aan op dit moment niet te werken maar dit wel te willen. Niet uit financiële noodzaak, maar uit vrije wil. Daarnaast wil 19 procent van de oudere volwassenen die op dit moment niet actief zijn, graag onderwijs volgen en wil 24 procent vrijwilligerswerk doen. Dit blijkt uit onderzoek van het McKinsey Health Institute (MHI).

Betere gezondheidsbeleving

Het onderzoek is uitgevoerd onder duizend Nederlanders van 55 jaar en ouder. De resultaten zijn gebruikt om meer inzicht te krijgen in de gezondheid, prioriteiten en mogelijkheden voor verbetering van de gezondheid van oudere volwassenen. Daarbij is gekeken naar de fysieke, mentale, sociale en spirituele gezondheid.

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen die actief deelnemen aan de samenleving door werk, vrijwilligerswerk (inclusief mantelzorg) of onderwijs, meestal een betere gezondheid ervaren. Vrijwilligerswerk heeft daarbij de grootste positieve impact.

In de leeftijdscategorie 55-64 scoort Nederland duidelijk beter dan andere welvarende landen op alle onderdelen. Het welzijn neemt echter sterk af in de leeftijdscategorie 65+, met een grote daling in fysiek en spiritueel welzijn. Voor de 65+ categorie is welzijn in Nederland gelijk aan andere Europese landen. Ten opzichte van Zweden is er een achterstand.

Maatschappelijke oplossingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel oudere volwassenen in Nederland die graag willen werken, dat niet doen vanwege twee belangrijke redenen. De grootste drempel om niet deel te nemen aan vrijwilligerswerk is de angst dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Daarnaast speelt de gedachte dat er geen vraag is naar hun vaardigheden en hebben ouderen een laag zelfvertrouwen om een baan goed uit te voeren.

Werkgevers en maatschappelijke organisaties zouden het daarom makkelijker moeten maken om ouderen in te zetten en inclusiever te zijn ten opzichte van oudere volwassenen.