Ouderen en risicogroepen kunnen ook komend najaar een coronaprik halen, schrijft demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Ze wacht een advies af dat de Gezondheidsraad eind maart uitbrengt om te bepalen welke groepen sowieso in aanmerking komen voor een vaccinatie. Mensen die niet tot de doelgroep horen, kunnen ook in aanmerking komen als bijvoorbeeld een arts dat adviseert of ze een kwetsbaar gezinslid hebben.

De recentste vaccinatieronde was gericht op mensen die in aanmerking komen voor een griepprik, behoren tot een hoogrisicogroep, zwanger zijn, zorgmedewerker of minimaal zestig jaar. De Gezondheidsraad doet eind maart een uitspraak over de vraag of deze doelgroepen moeten worden aangepast.

De coronaprikken moeten ervoor zorgen dat de immuniteit op peil blijft, waardoor sterfgevallen en opnames in ziekenhuizen en intensive cares worden voorkomen. (ANP)