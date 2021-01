Ouderen en verstandelijk gehandicapten in één huis

Ouderenzorgorganisatie Amaliazorg en gehandicaptenzorginstelling ORO gaan samenwerken op de locatie Hof van Bluyssen in Asten. Daar waar nu alleen nog senioren wonen, trekken binnenkort ook mensen met een verstandelijke beperking in.

Daarnaast onderzoeken de organisaties of ze gezamenlijke dagactiviteiten, dagbestedingsactiviteiten en vrijetijdsbesteding kunnen opzetten in Asten. “Samen kunnen we een gevarieerder aanbod opzetten”, aldus ORO-bestuurder Jan Roelofs. Han Hendrikse, bestuurder van Amaliazorg: “Ik ben ervan overtuigd dat zowel de cliënten van Hof van Bluyssen als de cliënten van ORO hier profijt van gaan hebben.”

Maatschappelijke betekenis

Locatiehoofd Mariska Slegers van Amaliazorg Hof van Bluyssen is heel blij met deze samenwerking: “Ik vind het een hele mooie kans om een voor Asten unieke samenwerking in gang te zetten. Hierdoor kunnen we een mooie plek creëren en we kunnen maatschappelijk gezien meer betekenen voor Asten. Als bijvoorbeeld het restaurant groter wordt, kunnen daar cliënten van ORO ondersteunen en we kunnen dan ook beter de functie van een ontmoetingsruimte voor heel Asten bieden.” ORO-wijkmanager Bea Jacobs voegt toe: “Het wordt een plek waar mensen veilig kunnen wonen en mee kunnen blijven draaien in de Astense samenleving.”

Kloosterzusters

In het gebouw waarin Hof van Bluyssen is gehuisvest wonen ook Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua. Voor hen is de cirkel rond als ORO in het pand komt. De zusters zorgden vroeger in Deurne aan het Rijtven voor geestelijk gehandicapte kinderen. Na hun pensionering verhuisden de zusters naar het klooster van Asten en werd het Rijtven onderdeel van de stichting ORO te Helmond. Het is voor de zusters mooi om te zien dat een belangrijk onderdeel van hun levenswerk nu ook in dit klooster vorm gaat krijgen. Deze zorg is passend in de Franciscaanse spiritualiteit.