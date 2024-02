Ouderen met dementie gaan in Arnhem terug naar de jaren zestig

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem komt in het najaar met een speciale voorziening voor ouderen met dementie, het Huis van Herinnering.

Het idee is om de bezoekers onder te dompelen in de jaren zestig en hen te stimuleren om herinneringen op te halen uit die tijd en daar over te vertellen.

Mantelzorg

Naasten, mantelzorgers en begeleiders kunnen er om te beginnen meedoen aan het programma Op de koffie in de jaren 1960, dat plaatsheeft in een typische doorzonwoning van destijds, waarvan het museum er nu een paar neerzet. “Het programma zorgt voor verbinding. De ouderen voelen zich in deze omgeving veilig, beter begrepen en kunnen (weer) contact maken. De naasten en begeleiders leren de persoon met dementie hierdoor beter kennen”, aldus de zegsman.

‘Zelfs’ roken

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn eten en drinken, muziek, handwerken, schoonmaken, klussen in de tuin en in de schuur, baby’s en kinderen, persoonlijke verzorgingsproducten, allemaal in de stijl van de jaren zestig “inclusief bijpassende geuren en geluiden”. Zelfs roken, toen heel normaal, kan worden besproken. (Ja, jongens en meisjes, de sigaretten stonden overal gewoon op tafel. Net als de koekjes. red.)

Herinneringscoaches

Er zijn speciaal opgeleide herinneringscoaches aanwezig. In de inrichting en aankleding, de kleding en het eten en drinken in het Huis van Herinnering is rekening gehouden met diverse culturele achtergronden, benadrukt het museum.

Het Huis van Herinnering wordt officieel geopend op zaterdag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, maar kan al vanaf april worden bezocht. Vooralsnog kan dat alleen via een instelling in groepsverband, later kunnen bijvoorbeeld ook families boeken. Het is mede mogelijk gemaakt door verschillende fondsen. (ANP)