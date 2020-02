Ouderen vinden moeilijk nieuwe woonruimte

Eén op de drie ouderen is de afgelopen tijd actief op zoek geweest naar nieuwe, geschikte woonruimte. Van die groep is het 89 procent niet gelukt om deze woonruimte te vinden. Dat blijkt uit een korte peiling van ANBO.

Volgens ANBO komt dit doordat de meeste gemeenten te weinig investeren in seniorenhuisvesting. Daardoor zitten veel ouderen ‘gevangen’ in hun huidige woning.

Van de ouderen zegt 57 procent er niets van te merken dat hun gemeente investeert in huisvesting voor senioren. Slecht vier procent van de respondenten geeft aan dat hun gemeente zich daadwerkelijk inspant op dit gebied. Een kwart zegt hier geen zicht op te hebben. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ‘Geschikte en ook nog betaalbare woningen voor senioren zijn er niet of nauwelijks. Ik vind dat echt heel ernstig. Waarom hebben gemeenten zo weinig oog voor goede huisvesting voor hun oudere inwoners? We roepen gemeenten daarom al jaren op om ervoor te zorgen dat die woningen er wél komen. Want waar moeten ouderen straks wonen?’

Te weinig nieuwbouwprojecten voor ouderen

ANBO vindt dat uit de peiling duidelijk blijkt dat er nauwelijks alternatieve woningen voor ouderen zijn. Twee derde van de respondenten geeft aan dat er bij hem of haar in de buurt geen mogelijkheden zijn om naar een meer geschikte woning te verhuizen, als zij dat zou willen. En bijna de helft van alle ouderen zegt dat er in hun gemeenten geen nieuwe woonprojecten voor senioren zijn of binnenkort worden gestart. Liane den Haan: ’Goed oud worden, begint bij goed wonen. In een woning die bij iemand past, in een wijk die uitnodigt om in contact te treden met anderen en waar voorzieningen zoals een apotheek, huisarts en supermarkt in de buurt zijn. Als mensen goed wonen, kunnen ze langer zelfstandig blijven en doen ze minder beroep op zorg.’

Participeren

Uit de peiling blijkt dat meer dan 93 procent van de ouderen mee wil beslissen over de ontwikkeling van nieuwe woonvormen in hun gemeente. Den Haan: ‘Wij merken ook dat ouderen graag willen meedenken over oplossingen. En er zijn ook veel burgerinitiatieven om geschikte woonvormen te realiseren.’ De peiling van ANBO over seniorenhuisvesting vond plaats tussen 11 en 15 februari 2020. De enquête werd anoniem ingevuld door bijna 1700 ouderen.