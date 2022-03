Ouderen zijn eenzamer en bewegen minder tijdens de coronapandemie

De afgelopen jaren steeg de eenzaamheid onder thuiswonende ouderen en in 2020 was er zelfs een sterke stijging te zien. Door de pandemie is de maatschappelijke participatie van ouderen, waaronder sporten en bewegen, afgenomen, aldus resultaten van het Nivel afkomstig uit het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Vooral eenzame ouderen bewegen minder. De ervaring van sociale cohesie in de buurt van ouderen bleef stabiel tijdens de pandemie. De onderzoeksresultaten worden volgende week in de Tweede Kamer besproken, in het kader van het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’.

Beperking

Coronamaatregelen raken alle ouderen en ouderen met een beperking in het bijzonder. Het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt, is sterk toegenomen, tot 69 procent onder ouderen met een lichamelijke beperking en 62 procent onder ouderen in de algemene bevolking. Ouderen met een beperking rapporteren doorgaans meer eenzaamheid dan ouderen in de algemene bevolking. De verwachting is dat zij meer tijd nodig hebben om te herstellen van de gevolgen van de coronapandemie.

Bewegen

Ongeveer een derde van de ouderen met een lichamelijke beperking is in 2020 minder gaan sporten en bewegen. Dat geldt voor bijna een kwart van de ouderen in de algemene bevolking. Voor zowel hun fysieke welzijn als het tegengaan van eenzaamheid is het belangrijk om de participatie van ouderen te blijven volgen. Het programma Eén tegen eenzaamheid faciliteert lokale initiatieven voor ouderen om meer te bewegen.