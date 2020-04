Ouderenartsen: sterke stijging coronapatiënten verpleeghuis

Het aantal bewoners van verpleeghuizen dat besmet raakt met het coronavirus stijgt de laatste dagen nog steeds sterk. “De kans is vrij groot dat het aantal sterfgevallen helaas gaat toenemen”, zegt ouderenarts Nienke Nieuwenhuizen, die namens haar vakgenoten de Tweede Kamer bijpraat. Sinds 1 april is het aantal patiënten dat aan het virus is bezweken al vervijfvoudigd.

Er zijn ruim 5300 mensen besmet, maakt Nieuwenhuizen op uit de patiëntendossiers. De helft daarvan is getest, de andere helft heeft klachten die op het virus wijzen. Het aantal is de afgelopen weken sterk opgelopen.

Onvoldoende inzicht in verloop

Het is onduidelijk hoe het verder zal gaan, aldus Nieuwenhuizen. Er is “onvoldoende inzicht in het verdere verloop”. Ze hoopt dat over twee tot drie weken de effecten zichtbaar worden van de nieuwe maatregelen zoals de beschikbaarheid van extra beschermingsmiddelen.

“In de verpleeghuizen zijn we er nog zeker niet”, zegt Nieuwenhuizen. “Het is echt meer dan we hopen en hadden gehoopt.” Ze wijt de snelle verspreiding binnen de verpleeghuizen ook aan de tekorten aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel en het geringe aantal coronatests dat er tot voor kort werd uitgevoerd. Die gingen tot afgelopen week eerst en vooral naar de ziekenhuizen.

Bezoekverbod

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert dat de stijging van het aantal patiënten in verpleeghuizen nog niet afvlakt. Het coronavirus steekt de laatste dagen wel in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op, is de indruk van directeur Jaap van Dissel. Dat is te danken aan het bezoekverbod dat bijna vier weken geleden is ingesteld, denkt hij.

In ongeveer negenhonderd verpleeghuizen heeft het virus toegeslagen, meldt Van Dissel. Dat lijkt zelfs evenveel als vorige week, maar het is waarschijnlijk licht hoger dan toen.

In sommige huizen zijn uitbraken waarbij veel meer patiënten besmet raken, zegt Van Dissel. Het virus kan bijvoorbeeld om zich heen grijpen omdat het bij dementerende ouderen moeilijk is om de hygiënevoorschriften in acht te nemen.

Te weinig aandacht

Voor de verpleeghuizen is aanvankelijk te weinig aandacht geweest, vindt Nieuwenhuizen. De focus lag op de ziekenhuizen en vooral de intensivecareafdelingen, en dat begrijpt ze wel. “Het zij zo, ik ga ervan uit dat dat verleden tijd is.” We moeten van de Covid-19-uitbraak leren dat we geen onderscheid moeten maken tussen de langdurige zorg in bijvoorbeeld verpleeghuizen en de ziekenhuiszorg, zegt ze.

Ook de deskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak hadden al vorige maand kunnen weten dat het aantal besmettingen in de verpleeghuizen opliep, zegt Nieuwenhuizen. Die informatie was openbaar. (ANP)