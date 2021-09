Ouderenbond ANBO: zorg dat mensen coronabewijs op papier krijgen

Interessant voor u

Nieuws Kamer bevriest eensgezind eigen risico voor 2022 De Tweede Kamer hoeft niet te discussiëren over de vraag of het eigen risico voor de zorgverzekering in 2022 gelijk moet blijven. Van VVD tot SP, iedereen vindt het zinnig om zonder missionair kabinet het eigen risico te bevriezen op 385 euro.

Nieuws NZa: Zorgkantoren moeten beter beeld geven van langdurige zorg Zorg van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialisten aan cliënten met een Wlz-indicatie in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg is niet altijd structureel goed geregeld. Dat zegt de NZa na onderzoek: "Wij bevelen zorgkantoren aan om een goede analyse te maken van wat er in hun regio nodig is." Ook moeten ze nagaan of voor alle Wlz-cliënten die zorg goed is vastgelegd met zorgaanbieders.

Nieuws Coronavirus zit verbeteringen in ambulancezorg dwars Ambulances waren in 2020 gemiddeld later ter plaatse. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar het ministerie van VWS heeft gestuurd. Bovendien zijn verbetermaatregelen in regio's die al langer slecht presteren stil komen te liggen. Toch is de NZa lovend over de sector, die er onder moeilijke omstandigheden voor heeft gezorgd dat in spoedgevallen de ambulances veelal wel tijdig arriveerden.

Nieuws Meer patiënten met corona in ziekenhuizen Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen, na twee dagen van dalingen. Er liggen 658 patiënten in het ziekenhuis met covid-19: achttien meer dan zondag, aldus het LCPS.