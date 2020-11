Ouderenorganisaties beginnen flexpool coronazorg in ’t Gooi

Al voor de covid19-pandemie was het moeilijk om voldoende kwalitatief zorgpersoneel te vinden. Omdat er is nu sprake van een golvende beweging qua besmettingen bij cliënten en personeel, naast het gegeven dat vast personeel ziek wordt of overbelast raakt, hebben de organisaties een manier gevonden om zorgpersoneel flexibeler in te zetten.

Forsere omvang uren

Het CCC heeft overzicht over de deelnemende organisaties en kan daardoor ‘flexende’ medewerkers een forsere omvang van uren aanbieden. De zorgprofessionals geven met een personeelsplanningsapp aan welke diensten ze kunnen doen. Tot nu toe zitten er honderd zorgmedewerkers in de pool.

Omdat hierdoor beter vooruitgekeken wordt naar aantallen covid-units en -teams en de hoeveelheid bezette bedden en de verwachte benodigde inzet, kan het CCC de benodigde personele inzet over de deelnemende organisaties inplannen. Zo wordt de bezetting geborgd en kan de kwaliteit van de zorg worden gecontinueerd, aldus de organisaties.