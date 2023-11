Ouderenzorg en zorgverzekeraar intensiveren samenwerking om tekorten tegen te gaan

In 2025 is een tekort van 1000 verpleegzorgplekken ontstaan in de regio Zuid-Holland Noord. Dit loopt op tot een tekort van bijna 4300 plekken in 2040.

Dat verwachten AVANT en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Het gaat om plaatsen in verpleeghuizen, maar ook om plekken met intensieve zorg die in de thuissituatie worden georganiseerd. In de op 27 november ondertekende overeenkomsten, gaan de AVANT-leden nauwer samenwerken en verbinden zij zich met nadruk aan de regiovisie.

Samenwerking

Eind vorig jaar presenteerden AVANT en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een gezamenlijke regiovisie om de ouderenzorg regionaal te organiseren. Als antwoord op code rood in de VVT-sector werken zij samen aan oplossingen en innovaties om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan.

Meerjarenafspraak

Om de ouderenzorg in de regio ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, is het belangrijk dat het Wlz-inkoopkader zoveel mogelijk de uitvoering van de regiovisie ondersteunt. Daarom ondertekenen de AVANT-leden en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een overeenkomst waarin dit beschreven staat. Het doel is komen tot een meerjarige overeenkomst waarbij uitdagingen zoals een grote zorgvraag met minder personeel, toegankelijkheid van zorg en invulling geven aan het organiseren van zorg in het kader van zelfstandig (thuis)wonen centraal staan.

Opleiden

Een van de programmalijnen uit de regiovisie is ‘Opleiden en scholen’. AVANT en Zorg en Zekerheid willen kansen in opleiden en scholen aangrijpen als één van de oplossingen ter voorkoming van toenemende arbeidsmarkttekorten. Een project dat hieruit voortkomt is ‘Zorgexpeditie’ in samenwerking met Menskracht van ROC Mondriaan. Dit project richt zich op het opleiden van zorgprofessionals voor landelijk erkende mbo-certificaten. Door een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding te volgen, kunnen werkenden en werkzoekenden met een mbo-certificaat direct aan de slag in een van de zorgorganisaties. Afgelopen maandag ondertekenden de AVANT-leden en ROC Mondriaan dan ook deze gezamenlijke aanpak.

Avant

In AVANT werken de volgende regionale zorgorganisaties samen: ActiVite, Alrijne Zorggroep, DSV Leven, Groot Hoogwaak, HOZO, Libertas Leiden, Marente, Roomburgh, Topaz en WIJdezorg.