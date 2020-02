Ouderenzorg Kennemerland huurt buitenlandse krachten in

Een groep aanbieders van ouderenzorg in Kennemerland heeft samen besloten om verzorgenden en verpleegkundigen te werven in Europa. Inmiddels hebben Sint Jacob en Zorggroep Reinalda vijf nieuwe collega’s mogen verwelkomen. ViVa! Zorggroep en Kennemerhart verwachten vanaf maart elf nieuwe medewerkers.

De ouderenzorgorganisaties hebben in 2019 samen een regiovisie ontwikkeld. Het werven en behouden van voldoende personeel was daarbij een speerpunt. Eén van de oplossingen die toen werden bedacht is het werven van zorgprofessionals in Zuid-Europese landen. De zorgaanbieders benadrukken dat ze daarbij niet werven in landen en regio’s die zelf kampen met een personeelstekort.

“De nieuwe collega’s zijn gekwalificeerd en hebben veelal ervaring opgedaan in ziekenhuizen, maar kunnen in hun eigen land geen werk vinden”, stellen de samenwerkende partijen. “In Spanje worden zij klaargestoomd voor hun werk in de Nederlandse ouderenzorg. Zo leren zij niet alleen de Nederlandse taal. Maar ook hoe wij in Nederland zorg verlenen aan ouderen en wat de culturele verschillen en omgangsvormen zijn. Door deze intensieve voorbereiding zijn de nieuwe collega’s na aankomst in Nederland direct en goed inzetbaar in de ouderenzorg.”