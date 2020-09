Ouderenzorg nog niet terug op niveau voor coronacrisis

Er wordt weer meer ouderenzorg geleverd, maar het niveau van voor de coronacrisis wordt nog altijd niet gehaald. Branchevereniging ActiZ maakt zich met name zorgen over het achterblijvende gebruik van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie.

Het aantal bewoners in verpleeghuizen neemt verder toe en in de zomerperiode ontvingen weer meer mensen wijkverpleging, zo signaleert ActiZ. De vraag naar eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg ligt echter nog altijd lager dan begin dit jaar.

De schatting is dat er nu zo’n 20 tot 25 procent minder mensen tijdelijk verblijven of revalideren in een instelling. Het is de vraag of dit op de langere termijn niet tot ernstigere en complexere zorgvragen bij ouderen gaat leiden. “Dat er minder mensen revalideren en behandeld worden is voor een deel te verklaren door het tijdelijk stilvallen van reguliere ziekenhuiszorg, maar zorgaanbieders hebben de indruk dat mensen ook nog angstig zijn voor COVID-19 in verpleeghuizen en voor het inmiddels opgeheven bezoekverbod en daarom geen hulp vragen terwijl dat wel nodig is” , aldus de branchevereniging.

Verpleeghuizen

In de verpleeghuizen wonen nu zo’n 117.400 mensen in verpleeghuizen. Dat zijn er 2.600 minder dan begin dit jaar. Vanaf 1 juni is een kentering te zien. Waren er toen nog 5500 bewoners minder, vanaf juni verhuizen er weer meer mensen naar een verpleeghuis, zo blijkt uit cijfers van het Zorginstituut Nederland.

Naast het reguliere verloop in verpleeghuizen kwamen door de gevolgen van het coronavirus meer mensen in het verpleeghuis te overlijden. Een deel van de vrijgekomen plaatsen bleef onbezet. “Ondanks de wachtlijst van ruim 20 duizend mensen was men terughoudend om naar een verpleeghuis te verhuizen. Mensen stelden door de bijzondere omstandigheden van de landelijke corona-regels in verpleeghuizen opname liever uit. Dat effect wordt minder maar speelt nog wel een rol”, aldus Actiz.

Zorg thuis

De zorg thuis is volgens de branchevereniging voor de VVT weer bijna op niveau. Er wordt weer meer wijkverpleging en thuiszorg verleend. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit waren er in de maand april 20 procent minder nieuwe cliënten dan in april 2019. In maanden mei en juni is er weer een toename van cliënten en zorgmomenten te zien.