Ouderenzorg ontvangt KLM-personeel met open armen

ActiZ en luchtvaartmaatschappij KLM werken nauw samen om met ontslag bedreigd cabinepersoneel tot een overstap naar de ouderenzorg te bewegen. De luchtvaartmaatschappij gaat als gevolg van de coronacrisis zo’n vijfduizend banen schrappen, terwijl de langdurige zorg naarstig op zoek is naar nieuw personeel. Ruim 200 KLM-medewerkers hebben zich aangemeld voor introductiebijeenkomsten van ActiZ.

“We hebben veel bijscholingscursussen klaarliggen omdat dit al veel gebeurt”, zegt bestuurder Jacqueline Joppe van ActiZ op BNR. “Dit bij KLM is een mooi voorbeeld. Stewardessen hebben heel veel competenties die we heel graag zien in de zorg. Gastvrij en zorgzaam, dat zijn karaktereigenschappen die heel mooi passen bij het zorgberoep.”

Interessante doelgroep

KLM-medewerkers vormen een interessante doelgroep voor de ouderenzorg, laat ActiZ op de eigen website weten. Zij hebben meestal veel ervaring in hospitality en hebben een goede vooropleiding. Het arrangement met KLM behelst, naast informerende webinars en introductiebijeenkomsten, onder meer een oriëntatiestage van twee maanden, een leer-werktraject van achttien tot vierentwintig maanden, inclusief arbeidsvoorwaarden tijdens de opleiding en een baangarantie na de opleiding. KLM financiert een deel van de oriëntatiestage op detacheringsbasis, de zorgorganisatie verzorgt de rest van het leertraject.

Andere sectoren

ActiZ denkt dat naast KLM ook andere sectoren, zoals horeca en reisbranche, interesse hebben deze vorm van intersectorale mobiliteit. ActiZ voert momenteel al verkennende gesprekken met verschillende partijen voor soortgelijke arrangementen als met KLM.