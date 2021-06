Ouderenzorg Zutphen en Apeldoorn gaat samenwerken

Ouderenzorgorganisaties in de regio Apeldoorn/Zutphen gaan samenwerken om de veranderende en stijgende zorgvraag voor zorgbehoevende ouderen en kwetsbare doelgroepen aan te pakken.

De zorgorganisaties lanceren dinsdag een kennis- en informatieplatform voor zorgprofessionals en belanghebbenden in de ouderenzorg. Het uitgangspunt is samenwerken, ontwikkelen en realiseren in plaats van concurreren.

In het actieprogramma van de deelnemers – Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Nusantara Zorg, WZU Veluwe, Marga Klompé en Den Bouw – staat de toekomstige inrichting van de ouderengeneeskunde in de regio centraal. Het plan wordt gefaciliteerd door Zorgkantoor Zilveren Kruis en het landelijke programma ‘Waardigheid en Trots in de regio’.

Delen kennis

Bestuurder Roy Dom van Nusantara Zorg, namens de collega-bestuurders penvoerder van het programma: “De specialisten ouderengeneeskunde hebben elkaar inmiddels gevonden. Als bestuurders willen wij álle zorgprofessionals faciliteren in het delen van kennis en het nog beter organiseren van de ouderenzorg in onze regio. Wij denken nadrukkelijk over de grenzen van instellingen heen. Met een optimale afstemming tussen huisartsenzorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg. Wij kijken onder andere naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking door inzet van informatietechnologie”.

De regio Apeldoorn/Zutphen wordt de komende jaren een krimpregio. Daardoor is er een groeiend tekort aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Vacatures blijven lange tijd onvervuld. Terwijl de vraag verder toeneemt. Het aantal ouderen met (complexe) zorgbehoeften is de afgelopen drie jaar gestegen met 13 procent. De komende vijf jaar zal dat nog met 17 procent toenemen.