Ouderenzorgorganisatie krijgt meer coronabonus na gang naar rechter

De Raad van State heeft deze beslissing genomen. BrabantZorg had aanvankelijk voor bijna 6.000 medewerkers een bonus aangevraagd, maar ontdekte later dat sommigen een tweede baan hadden.

Nabetaling

Hierdoor werden 349 aanvragen te laat ingediend. Minister De Jonge weigerde aanvankelijk een nabetaling, waardoor BrabantZorg zelf de bonussen voor deze medewerkers betaalde.

De Raad van State oordeelde dat het ministerie toch de helft van het bedrag moet uitkeren, omdat het onevenredig is om de zorginstelling helemaal niet te compenseren. De bonusregeling voor zorgpersoneel werd in 2020 ingesteld, waarbij 1,4 miljard euro beschikbaar werd gesteld, een bedrag dat werd overschreden. In 2021 volgde een tweede bonus van 385 euro per persoon. Het ministerie hield de nabetaling aan BrabantZorg tegen uit vrees voor precedentwerking.