Ouderenzorgorganisatie Silverein stelt beslissing voedsel-automaat uit

Dat blijkt uit berichtgeving van de Gooi- en Eemlander. De voedselautomaten zouden de kantine per 1 januari 2025 moeten vervangen. Silverein heeft de voedselautomaten in september en oktober op twee locaties – in Soest en Amersfoort – getest. Een aantal bewoners en familieleden op de locatie van Soest waren niet erg enthousiast. Zij zijn bang om de kantine als ontmoetingsplek te verliezen en ook dat ouderen de apparaten niet zelfstandig kunnen bedienen.

Gastvrouw

In een reactie stelt Silverein dat ook zij te maken hebben met personeelstekorten, stijgende kosten en meer intensievere zorgvragen. De restaurants worden omgevormd tot ontmoetingspleinen. De ontmoetingspleinen blijven volgens de zorgorganisatie een centrale rol vervullen in het sociale leven van de bewoners; “met een uitgebreid activiteitenprogramma, een gezellige inrichting en de mogelijkheid om versnaperingen te verkrijgen”. Het aanbieden van versnaperingen zal worden ondersteund door een gastheer of gastvrouw.

Silverein heeft nu besloten dat ze meer tijd uittrekken voor inspraak en voorlichtingsbijeenkomsten. De bewoners krijgen als eerste te horen welk besluit er wordt genomen.