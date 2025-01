Friese ouderenorganisaties beginnen AI-gestuurde dokterswacht via detacheerder

Vijf grote ouderenzorgorganisaties in Friesland besteden hun doktersdiensten in de weekenden en de nacht- en avonduren voortaan uit aan detacheerder Via Medica. Dat bedrijf wil artificial intelligence inzetten om de diensten zo efficiënt mogelijk in te vullen, meldt Omrop Fryslân.

De samenwerking omvat de vijf grootste ouderenorganisaties in Friesland, te weten: Patyna, Alliade, de KwadrantGroep, ZuidOostZorg en Noorderbreedte. Allen hebben ze te kampen met personeelstekort. “Er is sprake van vergrijzing en in de toekomst ook dubbele vergrijzing”, zegt Renate Kamphuis van Patyna tegen Omrop Fryslân. “De arbeidsmarkt is krapper want vacatures krijgen wij niet zomaar ingevuld.”

AI

Het bedrijf ViaMedica, een detacheerder voor artsen, gaat voor de samenwerkende organisaties de dokterswacht buiten kantooruren organiseren. ViaMedica zet AI in om een zorgvraag door te spelen naar een beschikbare arts. Medewerkers hoeven dat dus niet langer zelf te doen en dat bespaart tijd, zo is de gedachte. Door de groep beschikbare artsen te delen, zijn er ook minder nodig, denken de vijf initiatiefnemers.

Dokters

Ook de dokters die bij de betrokken organisaties in dienst zijn, moeten door de samenwerking ontlast worden. Zij draaien voortaan minder onregelmatige diensten en kunnen hun energie steken in hun werkzaamheden overdag.

Bredere samenwerking

Daarnaast is het de bedoeling om de binnenkomende meldingen te analyseren en de gegevens te gebruiken om van elkaar te leren en de zorg te verbeteren. Kamphuis laat verder nog weten dat er ook gekeken wordt naar manieren om beter samen te werken met de huisartsen en de thuiszorg.