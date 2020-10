Ouderenzorgorganisatie te losjes met coronaregels

De gezondheidsinspectie eist dat ouderenzorgorganisatie Stichting Present in Leerdam verbeteringen in de zorg aanbrengt, omdat die niet veilig en goed genoeg is. “In de bestrijding van het coronavirus leeft Present op deze locatie essentiële normen voor verantwoorde zorg niet na.” Present mag voorlopig geen nieuwe patiënten opnemen.