Ouderenzorgorganisaties richten regionaal expertisecentrum dementie op

D-zep is een landelijk programma gericht op mensen met dementie die ernstig probleemgedrag vertonen, waardoor de veiligheid van henzelf of anderen in gevaar komt. De drie organisaties hebben elk een gespecialiseerde afdeling voor D-zep-cliënten. Op deze afdeling is meer kennis en ervaring om het gedrag te begrijpen en ermee om te gaan. Door hun krachten te bundelen, kunnen zij hun kennis en expertise delen en verbeteren. Ruud Jonkman, directeur regio Zuid van Aafje: “Complexe zorg is voor ons niet alleen een woord, maar een vaardigheid die wij met elkaar hebben opgebouwd.”



Als regionaal expertisecentrum zijn de drie ouderenorganisaties er voor de regio en voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Ze ondersteunen de collega-organisaties bij het omgaan met moeilijk gedrag.