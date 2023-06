Ouderenzorgorganisaties starten petitie vanwege financiële problemen

Draai de financiële kortingen terug en geef de ouderenzorg zuurstof. Die oproep doen de organisaties aan minister Helder van Langdurige Zorg. Een online petitie moet de actiebereidheid in de sector laten zien.

Petitie

De ouderenorganisaties willen met de online petitie laten zien hoe breed het verzet in de sector is tegen de financiële kortingen.

“Bellen, appen, mailen, brandbrieven sturen. We hebben het allemaal gedaan. Maar er is meer nodig om de minister en de Tweede Kamer in beweging te krijgen”, zegt Roeli Mossel namens de 27 Noordelijke organisaties.

“Steeds meer organisaties uiten hun zorgen in een brief naar de minister of berichten in de media om de ontwikkeling te stoppen.” Teken de petitie en help ons mee om de korting van het budget van de baan te krijgen en meer zuurstof te organiseren voor onze sector, onze ouderen en onze medewerkers”, roept Mossel daarom op.

Brandbrief

Eerder deze maand stuurden de genoemde organisaties een brandbrief naar minister Helder van Langdurige Zorg. Op deze brandbrief is (nog) geen persoonlijke reactie gekomen. Ook andere zorgorganisaties hebben inmiddels opgeroepen tot actie.