Ouderenzorgorganisaties zwaar teleurgesteld na uitspraak rechtszaak om tarieven

“De uitspraak is een tegenvaller en maakt dat een oplossing voor onze problemen niet in zicht is”, zegt directeur-bestuurder Roeli Mossel van de NNCZ. “Met deze uitspraak wordt geen recht gedaan aan de grote financiële zorgen waar de sector mee wordt geconfronteerd. We stevenen af op een financieel rampzalig 2024 zonder enig zicht op meer realistische tarieven om onze zorg op te kunnen baseren. We zullen moeten blijven duidelijk maken hoe somber de vooruitzichten zijn.”

Niets meer te verwachten

Minister Helder gaat in kaart brengen welke organisaties bezig zijn met reorganiseren en hoe ontslagen te voorkomen zijn. Het ministerie gaat eventuele meldingen bij het UWV volgen. Mossel: “Met deze reactie is duidelijk dat we van het ministerie van VWS op dit punt niets meer hoeven te verwachten.”

Zichtbaar en hoorbaar

Mossel heeft de hoop nu gevestigd op de Tweede Kamerverkiezingen. “Mogelijk verandert de uitkomst daarvan de perspectieven voor de ouderenzorg. We zullen alles doen nieuwe Kamerleden goed te informeren. We blijven zichtbaar en hoorbaar in de Tweede Kamer.”

Ruim 250 ouderenzorgorganisaties kwamen via een kort geding in actie tegen de financiële kortingen van de tarieven via het landelijke inkoopbeleid van de zorgverzekeraars. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de verzekeraars dat beleid in grote lijnen door kunnen zetten.