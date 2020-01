Ouders Hoenderloo willen met petitie jeugdzorg verbeteren

Kinderrechten

Ze stellen dat door de decentralisatie van de jeugdzorg en bijbehorende bezuinigingen de kinderrechten worden geschonden. “De meest kwetsbare kinderen van onze samenleving zijn letterlijk en figuurlijk de kinderen van de rekening”, aldus de initiatiefnemers op Petitie.nl.

Dure zorgvorm

“Gemeenten hebben niet de expertise in huis passende jeugdzorg te bieden aan jeugdigen. Ze bezuinigen op de meest dure zorgvorm, waar zorg juist het hardste nodig is. Sommige instellingen sluiten hun deuren, zoals Hoenderloo groep (ruim 200 kinderen), aldus de verklaring: “Waardoor kwetsbare kinderen tussen de wal en het schip vallen en geen passende zorg meer krijgen.”

De ouders willen een “grondige hervorming van het jeugdzorgstelsel”. Bij die vernieuwing van de jeugdzorg in Nederland moeten ouders worden betrokken. Op dit moment hebben 2200 mensen die petitie ondertekend.

Minister De Jonge

Woordvoerster Babette Brouwer van het petitie-plan is vorige week bij minister De Jonge (VWS) geweest. In dagblad Tubantia zegt ze teleurgesteld te zijn over dat gesprek: ,,Het werd pijnlijk duidelijk dat er geen oplossing in het verschiet ligt. Er wordt verwezen naar de gemeenten en Pluryn (Hoenderloo is onderdeel van Pluryn, red.), maar daar hebben we geen vertrouwen in. En er wordt gesproken over plekken voor kinderen die er gewoon niet zijn.”