Overeenstemming bonden en werkgevers over cao vvt

De zorgbonden hebben in de nacht van woensdag op donderdag een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werkenden in de verpleeghuiszorg, de wijkverpleging en de thuiszorg (vvt), melden FNV Zorg & Welzijn en NU’91. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 6,25 procent over een periode van twee jaar.