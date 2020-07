Overgenomen Arduin opnieuw diep in het rood

In 2018 schoot Arduin al 6,1 miljoen euro in het rood. Ook de meerjarige trend van afkalvende omzetten zette in 2019 onverminderd door. Waar Arduin in 2016 nog een jaaromzet haalde van 46 miljoen euro, was deze vorig jaar gedaald tot 31 miljoen euro. De nieuwe jaarcijfers tonen aan dat de overname door ‘s Heeren Loo in mei 2019 Arduin heeft behoed voor een vrijwel zeker faillissement. Uit het jaarverslag van ‘s Heeren Loo komt naar voren dat het moederbedrijf in het kader van de overname tenminste 14,3 miljoen euro aan extra uitgaven heeft gedaan. Het gaat hierbij om investeringen in met name vastgoed en leningen aan Stichting Arduin/ ‘s Heeren Loo Zeeland.

Geen verrassing

Volgens woordvoerder Nanda Troost zijn de rode cijfers conform de verwachtingen. “Het verlies komt niet als een verrassing. Arduin is al jaren verlieslatend. Dat is ook de reden dat ‘s Heeren Loo is gevraagd hulp te bieden. Het is een fors bedrag, maar ondanks de rode cijfers zien we het voorzichtig de goede kant op gaan.”

Bijdragen

‘s Heeren Loo houdt er rekening mee dat de locatie Zeeland pas in 2024 structureel in de plus zal eindigen. Tot die tijd zal voormalig Arduin sterk leunen op het moederconcern. ’s Heeren Loo boekte over 2019 een positief saldo van 1,3 miljoen euro tegen 18,6 miljoen in 2018. Met een jaaromzet van 893 miljoen euro kan ‘s Heeren Loo een stootje velen. Bovendien hoeft ‘s Heeren Loo de kosten van de reorganisatie van Arduin niet alleen te dragen. Het ministerie van VWS draagt zo’n 20 miljoen euro bij en het zorgkantoor nog eens 9 miljoen euro.

Concentratie

Eén van de maatregelen die Arduin neemt om de kosten te drukken en de kwaliteit van zorg te verbeteren, is concentratie van het aanbod in het Zeeuwse werkgebied. De meer dan honderd kleinschalige onderkomens voor cliënten in Zeeland worden samengebracht op zes grootschaliger locaties.

Hoge ambities

De operatie moet dit jaar van start gaan. In het eigen jaarverslag spreekt de cliënten- en vertegenwoordigersraad van “een goede visie met herkenbare uitgangspunten”, maar ook van “hoge ambities” en “hoge verwachtingen”. Hoe gevoelig reorganisaties kunnen liggen, leert het oordeel van de raad over twee kleinere ingrepen.

De samenvoeging van de kringloopwinkels in Vlissingen en Serooskerke gebeurde op een wijze die “kenmerkend was voor de aanpak van het oude Arduin”, die eerder zorgde voor veel wantrouwen onder medewerkers, cliënten en hun verwanten. “De vertegenwoordigersdeelraad had moeite met het verloop van het proces. Wij constateerden dat dit proces weerstand en commotie opriep en derhalve geen bijdrage leverde aan een breed draagvlak.”

Over plannen om muziekactiviteiten te herpositioneren is de raad evenmin te spreken. “De CR blijft het oneens met het schrappen van deze functie en het daardoor vervallen van de muziekactiviteiten op diverse dagbestedingen voor vooral cliënten met ernstige meervoudige beperkingen. Het proces is volgens de CR niet zorgvuldig verlopen.”