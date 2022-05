Overheid: 21,3 miljoen voor onderzoek naar ‘AI-samenleving’

Het project staat onder leiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast nemen Tilburg University, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft deel. Dat meldt Computable.

De AI-samenleving

In het onderzoek, getiteld ‘De algoritmische samenleving (Algosoc)’, onderzoeken wetenschappers van de vijf genoemde universiteiten kwesties rondom AI en digitale technologieën en de juridische, ethische en maatschappelijke gevolgen daarvan. Tilburgse onderzoekers bekijken bijvoorbeeld hoe met de ontwikkeling van (semi-)geautomatiseerde processen, waaronder artificiële intelligentie, publieke waarden en mensenrechten gewaarborgd kunnen blijven.

NWO

De studie wordt gefinancierd vanuit NWO-gelden (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), onderdeel van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). In het kader van het zogenoemde Zwaartekrachtprogramma kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair onderzoek doen en ‘multidisciplinair’ samenwerken. Er wordt dan over de disciplines van universiteiten heen samengewerkt in gemeenschappelijke projecten. In totaal ontvangen in deze ronde van het Zwaartekrachtprogramma zeven consortia met wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten financiering voor hun onderzoeksprojecten. Bij elkaar wordt ruim 142 miljoen euro toegekend.

Het gaat om: