Overheid heeft aandelen Intravacc overgedragen aan FDI Biosciences

De verkoop van Intravacc BV werd in december 2023 al bekendgemaakt. Nu zijn ook daadwerkelijk de aandelen overgedragen aan de nieuwe eigenaar FDI Biosciences. Dat laat demissionair minister Conny Helder (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer over het bedrijf dat onderzoek doet naar vaccins.

Intravacc opereerde altijd al als een zelfstandige entinteit onder verantwoordelijkheid van VWS. In 2020 kwam het bedrijf verder op eigen benen te staan als beleidsdeelneming met VWS als enige aandeelhouder. VWS was al van plan om het bedrijf verder op afstand te zetten. Na de coronapandemie, toen het belang van vaccinonderzoek urgent werd gevoeld, kwam er vanuit de Kamer kritiek op dit voornemen. De privatisering werd echter doorgezet.

Opschortende voorwaarden

Overeenstemming over de verkoop werd in december 2023 al bereikt. Er golden echter nog opschortende voorwaarden. Minister Helder laat de Kamer weten dat aan die voorwaarden inmiddels is voldaan, dat de verkoop is geëffectueerd en dat de aandelen zijn overgedragen aan FDI Biosciences. De privatisering van het bedrijf zal over vier jaar worden geëvalueerd, aldus de bewindsvrouw.