Overheid helpt doorstart farmaceut financieren

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en minister Tamara van Ark voor Medische Zorg hebben hierover met InnoGenerics, de nieuwe eigenaar, een principeovereenkomst getekend, schrijft het Financieel Dagblad op 7 augustus. Nederland wil Apotex behouden om de beschikbaarheid van medicijnen beter te kunnen garanderen. Het kenniscentrum gaat niet alleen goedkope, patentvrije medicijnen produceren, maar ook investeren in nieuwe producten. Het LUMC, TNO en Bio Science Park zijn als kennispartner betrokken bij de doorstart.

De overheid springt bij omdat de investeerders achter InnoGenerics de financiering van het nieuwe kenniscentrum niet helemaal rond kregen. Het nieuwe Apotex biedt werk aan ongeveer tachtig mensen, een stuk minder dan de huidige 250.

Apotex is nu nog van de grote Indiase farmaceut Aurobindo. Dat besloot de Nederlandse fabriek per 1 september 2020 te sluiten en de productie over te hevelen naar India. Het bedrijf maakt nu ongeveer 2,5 miljard pillen per jaar, het gaat met name om pijnstillers, bloeddrukverlagers, antidepressiva en antibiotica. De prijzen van deze medicijnen zijn afgelopen decennium sterk gedaald. InnoGenerics start per 1 december en gaat ook produceren in opdracht van Aurobindo.