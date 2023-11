Overleg over cao voor jeugdzorg verlengd

Vakbonden en werkgevers nemen langer de tijd om te praten over een nieuwe cao voor de jeugdzorg. De bonden hadden een ultimatum gesteld dat de werkgevers uiterlijk deze woensdag de eisen moesten accepteren, anders zouden er acties volgen. Maar dat wordt opgeschort.

Vakbond FNV laat woensdag weten: “De partijen zijn momenteel op zoek naar een oplossing. Zij hebben daarom besloten om daar tot eind volgende week ruimte aan te geven.”

De bonden willen dat de werknemers in de jeugdzorg gecompenseerd worden voor de inflatie, waardoor het dagelijks leven duurder is geworden. Ze willen voor volgend jaar een totale loonsverhoging van 10 procent. De werkgevers zeggen dat er geen ruimte is. Veel jeugdzorgorganisaties kampen zelf ook met stijgende prijzen en worden daar niet genoeg voor gecompenseerd door gemeenten, zegt de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Als de lonen nog meer stijgen, zou een op de drie jeugdzorgorganisaties failliet kunnen gaan. (ANP)