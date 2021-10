Overname Mediq in zorgmarkt België

Zorgbedrijf Mediq en het Belgische bedrijf Remedus bundelen hun krachten. Mediq versterkt zich daarmee op het gebied van zorg in de thuisomgeving, zorgoplossingen en medische hulpmiddelen bij de zuiderburen.

Remedus, met meer dan 70 medewerkers, richt zich op “kwalitatieve zorg” aan mensen met een ernstige ziekte of chronische aandoening en ondersteuning van ziekenhuizen met patiëntenzorg op maat. Met dit complementaire product- en dienstenaanbod verwerft Mediq een betere marktpositie in België. Ook zien de twee bedrijven mogelijkheden en kansen om de gezamenlijke dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

Innovatief bedrijf

“We zijn erg blij dat dit innovatieve bedrijf zich bij Mediq voegt”, aldus Mediq-CEO Christian Wojczewski. “Geheel in lijn met onze strategie zijn nu ook in de Belgische markt alle bouwstenen aanwezig om zorgorganisaties, zorgmedewerkers en patiënten thuis de best mogelijke medische producten, ondersteuning en oplossingen te kunnen bieden”.

Voor Remedus is dit een belangrijke stap om sneller te groeien als partner voor thuishospitalisatie en patiënt support-programma’s, laat Koen Goyens weten, de CEO van Remedus: “Hierdoor kunnen we onze focus op thuishospitalisatie aanscherpen en de gezamenlijke mogelijkheden voor onze klantgroepen benutten. Bovendien biedt dit uiteraard ook extra kansen en groeimogelijkheden voor onze medewerkers in België.”