Oververmoeide minister Bruins stapt op

De Koning heeft het ontslag van Bruins verleend en bedankt voor de vele gewichtige diensten voor het land.

Onder druk

Bruins stond in de afgelopen dagen onder grote druk over of het kabinet de coronacrisis wel goed aanpakte. Er zijn grote tekorten aan hulpmiddelen zoals mondkapjes, testmateriaal en beademingsapparatuur. Tegelijk is het de vraag of er in Nederland voldoende IC-bedden zijn als steeds meer mensen die besmet zijn met het coronavirus in het ziekenhuis komen te liggen.

Onwel

Woensdagavond zakte hij tijdens een lang Kamerdebat achter het spreekgestoelte in elkaar. Hij had last van een flauwte door oververmoeidheid en zou ook donderdag en vrijdag thuisblijven om aan te sterken en verder te gaan met de bestrijding van het coronacrisis. Zo ver kwam het dus niet. Naar verluidt adviseerden dokters Bruins enkele weken rust.

De Jonge

CDA-minister De Jonge neemt Bruins taken over, terwijl er naar een opvolger wordt gezocht. De Jonge was op het ministerie van Volksgezondheid vooral verantwoordelijk was voor de langdurige zorg, Wmo en verzorging en verpleging. nu zal hij tijdelijk ook de curatieve zorg, Zorgverzekeringswet en het geneesmiddelenbeleid beheren. En dus het coronadossier.

Donderdagavond om 18:30 uur is er een persconferentie over het aftreden van Bruins. Hij is niet bij die persconferentie. Hugo de Jonge en premier Mark Rutte wel.