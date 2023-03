Palliatieve patiënten krijgen vaak geen passende zorg

Ongeneeslijk zieke patiënten willen in hun laatste levensfase vooral thuis zijn en zo min mogelijk in het ziekenhuis. In de praktijk brengen deze patiënten juist veel tijd door in het ziekenhuis. Palliatieve patiënten krijgen zo vaak niet de zorg die ze willen krijgen.

Dit concludeert Manon Boddaert, arts palliatieve geneeskunde in haar proefschrift ‘Quality Palliative Care For All -Want it!- Towards death, while alive’. Boddaert promoveerde vijftien maart aan de Universiteit Leiden.

Niet-passende zorg

Boddaert onderzocht de declaraties van ruim 43.00 volwassen mensen die overleden met of aan kanker. Meer dan een derde van deze groep kreeg niet-passende zorg in hun laatste levensmaand. Onder niet-passende zorg vallen bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, bezoeken aan de spoedeisende hulp en overlijden in het ziekenhuis.

Patiënten die voor de laatste maand van hun leven palliatieve zorg kregen, van hun eigen arts of verpleegkundige of van een specialist palliatieve zorg, hadden vijf keer minder kans op ongewenste zorg.

Toename van aantal patiënten

Het aantal ouderen stijgt, net als het mensen met een ongeneeslijke ziekte. De gezondheidszorg moet zich daarom voorbereiden op een toename van palliatieve zorg. Het gaat dan volgens Boddaert oer alle domeinen van zorg. “Dat moeten we als samenleving willen in het belang van alle patiënten, hun families en de volksgezondheid.”

Inzet specialistische teams

Er wordt nog weinig beroep gedaan op specialistische teams palliatieve zorg in ziekenhuizen. Artsen en verpleegkundigen kunnen deze teams inschakelen als zij moeilijkheden ervaren in het behandelen en begeleiden van palliatieve patiënten.

De meerwaarde van palliatieve zorg is nog onvoldoende bekend. Aandacht hiervoor in de samenleving en zorgopleidingen verbetert de beschikbaarheid en toegankelijkheid van palliatieve zorg voor patiënten.

Proefschrift

Het proefschrift werd mogelijk gemaakt door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum. Boddaert is ook medisch adviseur bij Palliatieve Zorg Nederland PZNL en IKNL.