Bij ruim een kwart van alle overlijdens in 2022 kreeg de patiënt thuis palliatieve sedatie. Nooit eerder was dit zo veel. Door palliatieve sedatie sterft de patiënt ‘slapend’. Artsen verzachten zo het lijden op het sterfbed.

In 2010 betrof 11 procent van de overlijdens palliatieve sedatie. In 2019 was dit 23,5 procent. Uit cijfers die Trouw opvroeg bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), blijkt dat die groei doorzet: vorig jaar kregen 44.000 mensen palliatieve sedatie thuis (26 procent van alle overlijdens).

Grotere groei

De groep die slapend sterft is in werkelijkheid nog groter, omdat patiënten die in het ziekenhuis of verpleeghuis palliatieve sedatie kregen, in dit cijfer niet zijn meegeteld. (ANP)