Pantein Zorggroep verlengt samenwerking met softwarepartner Axians

Zorg ERP is een op Microsoft gebaseerde ERP-oplossing die specifiek voor de zorg is ontwikkeld, laat Axians weten. “Het platform Zorg ERP van Axians geeft ons toegang tot tal van innovatieve diensten”, Peter van der Pols, bestuurder van Pantein. “Zo kunnen we onder andere dankzij een Artificial Intelligence dienst op een veilige en betrouwbare manier tijd besparen op de factuurverwerking. Zorg ERP ondersteunt ons volledig bij een geïntegreerde en geavanceerde bedrijfsvoering. Hierdoor wordt het primaire zorgproces op de best mogelijke manier ondersteund.”

Pantein biedt zorg en ondersteuning in het Maasziekenhuis, in zorgcentra, in de thuiszorg en met diensten aan huis.