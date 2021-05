Paramedici gaan zich beter organiseren

Om regionale afspraken te kunnen maken over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, moeten paramedici beter georganiseerd zijn. Daarom zijn ze dit voorjaar het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ gestart. Het verhogen van de organisatiegraad is onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022.

Bij het programma zijn onder andere de beroepsverenigingen KNGF, SKF, PPN, PFN betrokken, evenals Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en het ministerie van VWS.

Samenwerkingsverband

“Deze zomer starten we in vier pilotregio’s met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met vele partijen, waaronder de verschillende ROS’en. Ook komt er een communityplatform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald”, zo maken de partijen bekend.

Visie

Paramedici moeten een gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. “Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars”, aldus de paramedici.