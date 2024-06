Parkinson Vereniging krijgt nieuwe bestuursvoorzitter

De Parkinson Vereniging kiest voor een voorzitter met veel bestuurlijke ervaring in de zorg en een brede maatschappelijke belangstelling. Koops werkt sinds 1990 in het veld van de gezondheidszorg.

Simone Koops-Ouwerkerk

Via de functies van juridisch- en beleidsadviseur groeide zij door naar management- en directiefuncties, met name in de curatieve zorg. Momenteel is zij bestuurder van een instelling voor palliatieve en terminale zorg. Dit combineert zij met het bestuurslidmaatschap van een landelijke koepelorganisatie.

Koops heeft oog voor de kwaliteit van processen en verbindt graag mensen binnen die processen om tot een optimaal resultaat te komen ten behoeve van, in dit geval, mensen met parkinson(ismen). Zij heeft daarnaast ruime ervaring in strategische en governance trajecten en het managen van complexiteit.

Koops: “Ik doe mijn werk vanuit een brede maatschappelijke belangstelling en zet mijn kennis en expertise ook al vele jaren in als toezichthouder, zowel in zorg als in onderwijs. Als zorgbestuurder en als partner steun ik het belang van een sterke Parkinson Vereniging, van en voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.