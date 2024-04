Parnassia en Avans+ lanceren incompany opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Als coördinerend regiebehandelaar spelen de SPV-ers een cruciale rol in het zorgproces, waarbij samenwerking en kwaliteit centraal staan.

Zorgteam

“Dit initiatief draait om meer dan alleen het inspelen op de vraag naar SPV-ers op de arbeidsmarkt,” zegt manager bedrijfsvoering Annemiek van Winden: “Het is een blijk van onze toewijding aan en waardering voor onze medewerkers en ons streven nieuw talent aan te trekken. Door te investeren in onze mensen versterken we niet alleen ons zorgteam, maar verbeteren we ook de kwaliteit van zorg die we bieden aan onze cliënten.”

Investeren in talent en kwaliteit

Op 12 april 2024 is de eerste groep van start gegaan met deze achttien maanden durende incompany-opleiding, bestaande uit twintig verpleegkundigen, allen werkzaam bij Parnassia Haaglanden. Deze postbachelor biedt hen niet alleen de mogelijkheid zich verder te specialiseren in het verpleegkundig vakgebied, maar ook om verder te groeien als waardevolle leden van de zorgteams. De colleges vinden plaats bij de Parnassia Academie.